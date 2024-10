Firenze, Halloween a Pontignale: sfilata e caramelle per i bambini per i vicoli addobbati

Firenze, 28 ottobre 2024 – Torna, e quest’anno pure più in grande, la festa di Halloween a Pontignale. Giovedì 31 ottobre 2024, i bambini con le loro famiglie potranno sfilare a partire dalle 17 per le strade del rione di confine tra Firenze e Scandicci. E non mancheranno dolcetti e caramelle per la felicità dei piccoli.

Un’iniziativa che nasce dal basso in questi isolati stretti tra due comuni e gli svincoli autostradali di A1 e Fi Pi Li, che spesso lamentano di essere una periferia dimenticata dai rispettivi municipi: sono ormai annose le battaglie per aumentare la frequenza e allungare le corse dell’autobus almeno fino in fondo a via Stilicone in modo che possa essere vicino anche alla parte antica del borgo, abitata da diversi anziani che hanno difficoltà a fare 700 metri fino all’attuale capolinea, o quella per portare qui un mercatino settimanale per favorire la spesa soprattutto agli anziani e a chi non ha la macchina, perché i supermercati e negozi più vicini si trovano a Casellina e a Badia a Settimo.

“Ci tengo a sottolineare che è tutto organizzato dai residenti – rimarca Pasquale Giangrasso, pontignalese del versante fiorentino e uno degli esponenti civici più attivi nel rione –. Purtroppo per motivi lavorativi non credo di riuscire a presenziare quest’anno, ma sostengo in maniera entusiasta l’organizzazione perché è bello che i cittadini si uniscano per sconfiggere il degrado e il senso di timore notturno di queste strade con un evento che porta la ‘paura per gioco’, che in realtà è divertimento, e dà modo di vivere il paese a chi ci abita. Anche se, devo dire, in mesi recenti ci sono state delle aperture politiche, soprattutto sulla questione mercato, per la quale abbiamo incominciato a interloquire con un’associazione di categoria ben disposta”.

Proprio perché la festa è autorganizzata e senza finanziamenti pubblici, dolcetti e caramelle saranno solo fino a esaurimento scorte. Chi volesse integrare con altre scorte è il benvenuto, così come chi volesse dare una mano ad allestire le decorazioni in piazzali, giardini e vicoli: i cittadini si stanno autorganizzando sul gruppo Facebook “Sei di Pontignale se…”.

L’idea nacque tre anni fa da Sara Belgiovine, residente del borgo: “Da quando abbiamo iniziato molti nel vicinato ci sono venuti dietro e ci hanno sostenuto perché l'idea iniziale mia e di mio marito è piaciuta talmente tanto che la gente si ricorda di noi e quando si avvicina il periodo organizziamo tutti insieme – spiega la giovane mamma – Ogni anno poi ampliamo il nostro percorso con cose comprate da noi o che avevamo già”.

Carlo Casini