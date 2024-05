Firenze, gratta e vince 5 milioni. Colpo grosso con 20 euro

Firenze, 23 maggio 2024 – Alzarsi una mattina, fare colazione, andare al lavoro, proprio come ogni giorno, con le solite spese da tenere sotto controllo per non sforare il budget familiare e poi scoprirsi all’improvviso milionario, anzi plurimilionario. Il ‘malloppo’ lasciato questa volta dalla dea bendata a Firenze è di quelli che danno una bella svolta alla vita: 5milioni di euro tondi tondi. Né uno zero in più né uno in meno.

I soldi sono stati vinti con un Gratta e Vinci Ultra Numerissimi da 20 euro e il biglietto è stato grattato nella tabaccheria che si trova all’interno del centro commerciale Esselunga di via Canova, nel quartiere dell’Isolotto. Alle 16 in punto di ieri, un uomo, che secondo alcune testimonianze dovrebbe essere un artigiano del posto, è entrato ed è stato baciato dalla dea bendata. Quando ha grattato le caselle quasi non credeva ai propri occhi. Questa volta non si trattava di una notizia appresa dalla televisione o al circolo da amici ma la Fortuna aveva scelto proprio lui. "Non credeva ai suoi occhi, era esterrefatto, sorpreso. Ha detto frasi del tipo ’Mamma che fortuna’ ed era emozionato. Tanto emozionato”, racconta il titolare Andrea Lombardi, che gestisce la tabaccheria dal 2016. Il vincitore si è guardato intorno, come per recuperare l’autocontrollo e poi è uscito dalla tabaccheria.

Ogni giorno, Lombardi, insieme a Simone, Andrea, Irene e Valentina, accolgono centinaia di clienti. "Una vincita così non era mai capitata, mai. O meglio, nel 2019 sempre da noi sono stati vinti 1 milione di euro con il Lotto. Ma 5 milioni sono veramente tanti”. Lombardi si augura che una parte possano andare a chi ne ha bisogno perché, dice, “è giusto essere riconoscenti con la fortuna”. Lo stesso staff di dipendenti della tabaccheria di via Canova ieri era incredulo. E’ stato come essersi resi conto che la vita può veramente cambiare quando meno te lo aspetti, all’improvviso. Proprio come è accaduto al fortunato artigiano.

"Io fossi il vincitore – riprende Lombardi – farei beneficenza, aiuterei la mia famiglia e comprerei una casa nuova più grande”. Lombardi vede passare tante, tantissime, persone che giocano sperando di poter portare a casa un gruzzoletto di soldi. “Da dopo il covid - conclude - ci sono sempre più uomini e donne che tentano il colpaccio. Tanti sono bisognosi, persone che sperano di poter avere una seconda possibilità alla vita”.