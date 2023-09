Firenze, gli interventi stradali al via

Firenze, 9 settembre 2023 - Nuovo asfalto in viale Etruria e la conclusione del rifacimento di carreggiata e marciapiedi in via della Colonna. Ma anche ripristini in via dei Panciatichi e via Faentina e la verifica di un pozzetto sul cavalcavia ferroviario di Ponte al Pino. Solo alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Per quanto riguarda le asfaltature, l’intervento più rilevante della prossima settimana è quello di viale Etruria. Si tratta del rifacimento completo della pavimentazione in ingresso città nel tratto dalla fine della FI-PI-LI e la rotonda Carlo Azeglio Ciampi. I lavori prenderanno il via martedì 12 settembre e interessano una corsia per volta mentre l’altra resterà alla circolazione. Previsti restringimenti di carreggiata per fasi fino all’8 ottobre. Sono in conclusione invece i lavori di rifacimento di carreggiata e marciapiede in via della Colonna. Da lunedì 11 a giovedì 14 settembre sarà chiuso il tratto tra via Gino Capponi e via della Pergola. Previsto un cambio di senso in via della Pergola (da via della Colonna in direzione di via Laura), in via Laura (da via della Pergola verso Borgo Pinti) e in via della Colonna (da Borgo Pinti in direzione di via della Pergola). Tra giovedì e venerdì in programma due interventi di ripristini dell’asfalto a seguito di lavori. In via dei Panciatichi dalle 21 di giovedì 14 alle 1 di venerdì 15 settembre divieto di transito piazza Mattei per circa 40 metri in direzione di via Magellano (lato numeri dispari). Percorso alternativo: via Barsanti-via di Caciolle-via Magellano. In via Faentina venerdì 15 settembre dalle 6 alle 17 sarà istituito un restringimento all’altezza di via Salviati. In via Salviati previsto un cambio di senso da via Togliatti verso il confine comunale.