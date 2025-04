Firenze, Fondazione Bacciotti porta le uova di Pasqua al Meyer

Firenze, 16 aprile 2025 - La Fondazione Tommasino Bacciotti, come ormai è tradizione da 25 anni, in occasione della Pasqua, ha consegnato l’uovo Tommasino a tutti i piccoli ricoverati costretti a passare la Pasqua in ospedale. Insieme a Paolo Bacciotti c’era la campionessa europea Larissa Iapichino. “Un grazie di cuore a Larissa per la sua disponibilità” ha scritto Paolo Bacciotti. La Fondazione Bacciotti ha come missione quella di aiutare le famiglie con bambini ricoverati nell’ospedale pediatrico Meyer provvedendo all’accoglienza dei nuclei familiari dei lungodegenti e finanziando borse di studio per la ricerca e i progetti medico scientifici.