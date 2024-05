"Firenze: Eventi elettorali nel Parco delle Cascine con Funaro, Schmidt e Casini"

Funaro e l’evento

nel parco delle Cascine

Un pomeriggio colorato da vivere insieme. Per oggi, alle 15.30 in piazza Vittorio Veneto, Sara Funaro chiama a raccolta nel parco mediceo il popolo del centrosinistra e non solo per un pomeriggio di sport e divertimento.

Schmidt

e il suo tour elettorale

Oggi il candidato sindaco Eike Schmidt interverrà a Italia 7 in rassegna stampa (canale 19), alle 7.50.

Alle 9.30 sarà alle Pavoniere, all’interno delle Cascine, per la presentazione del progetto di rinascita del Parco, insieme al capolista Paolo Bambagioni.

Alle 18 è atteso al Circolo di San Bartolo a Cintoia (via di San Bartolo a Cintoia 32/D) per un incontro con i cittadini

sui temi principali della campagna elettorale.

Iniziativa di Italia Viva

Corsa con il candidato Per fare sport, allenarsi nei parchi della città e lungo l’Arno e nel frattempo parlare di futuro, idee e progetti per la Firenze di domani. E’ l’iniziativa lanciata da Francesco Casini, sindaco uscente di Bagno a Ripoli e candidato al Consiglio comunale di Firenze come capolista per “Al Centro con Stefania Saccardi”. Il primo appuntamento è in programma domenica 19 maggio alle ore 8.45. Il ritrovo sarà in prossimità del teatro Cartiere Carrara