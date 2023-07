"FIRENZE: Educare i più Piccoli sulla Sicurezza Stradale con il Progetto di Cri e Bridgestone"

Tredicimila incidenti l’anno con quasi 200 vittime. Questo dicono i dati. E se in Toscana il numero più alto di sinistri è a Firenze, l’iniziativa "sicurezza on the road" di Croce rossa e Bridgestone, si pone proprio l’obiettivo di educare i cittadini del domani, sul tema della sicurezza stradale. E’ in questo contesto che nasce il camp "Salute in gioco". Un campus estivo, gratuito e destinato ai ragazzi tra gli 8 e i 13 anni. Dal 17 al 23 luglio la sede della Croce ospiterà simulazioni, laboratori interattivi e attività. Lo scopo solo uno: formare i più piccoli, proprio quelli che saranno i pedoni, ciclisti, guidatori del domani.