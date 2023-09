Firenze è capitale degli studi sulla criminologia

Firenze, 5 settembre 2023 - Si parlerà di violenza di genere, violenza intrafamiliare, disagio giovanile nello specifico il bullismo, cyberbullismo, del nuovo reato di revenge porn introdotto con la legge Codice Rosso del 2019 al 23/o congresso della Società europea di criminologia che, con il coordinamento logistico della Oic srl, si svolge dal 6 fino al 9 settembre al Palazzo dei Congressi, al Palazzo degli Affari e a Il Fuligno.

Sono 2500 gli specialisti attesi da tutto il mondo: come riporta una nota si tratta di un’adesione record mai vista in tanti anni di congressi. La Società europea di criminologia è stata fondata nel 2000 con l’arduo obiettivo di riunire in Europa persone attivamente impegnate nella ricerca, nell'insegnamento e/o nella pratica nel campo della criminologia. Ogni anno promuovere borse di studio, ricerca, istruzione e formazione criminologica per incoraggiare lo scambio e la cooperazione accademica, scientifica e pratica tra criminologi in Europa e altrove. Le menti più brillanti della criminologia nel panorama mondiale si confronteranno per discutere insieme e riflettere sui temi più importanti e attuali che attraggono oggi sempre più l’attenzione anche dell’opinione pubblica.