Firenze: dopo gli elicotteri, le mongolfiere. Un’ora in cielo a 450 euro a persona

Firenze, 16 luglio 2023 - Non bastavano gli elicotteri, che soprattutto nel fine settimana, sorvolano il centro di Firenze per offrire ai turisti "un’esperienza indimenticabile", per soli 60 euro a persona e per pochi minuti di viaggio. Ora a invadere il cielo della città ci si sono messe pure le mongolfiere (per la modica cifra di 450 euro a persone, fino a un massimo di quattro passeggeri) e in particolare, come si legge sul sito freedome.it, quelle con fondo di vetro.

"Progettata con pavimento trasparente questa mongolfiera unica nel suo genere – riporta la descrizione – ti permetterà di vivere l’esperienza del volo in modo ancora più sorprendente. Lasciati trasportare dal vento a bordo del cesto di vimini e ammira il panorama mozzafiato del capoluogo toscano dal pavimento invisibile sotto ai tuoi piedi. Volerai per circa un’ora in totale sicurezza e tranquillità, accompagnato da piloti esperti, prima di gustarti un rinfresco con pasticcini, prodotti tipici e un bicchiere di champagne".

Il sito del decollo è nel cuore di Firenze (autorizzato da Enac così come per gli elicotteri che partono dalla Cascine e che a suo tempo sollevarono un vespaio di polemiche) e la partenza è fissata alle prime luci dell’alba. La mongolfiera con fondo invisibile (sconsigliatissima a chi soffre di vertigini, ça va sans dire) arriverà ad un’altezza tra i 300 e i 1.200 metri da cui tutti i monumenti dell’area Unesco e fino alle campagne del Chianti. "Dopo circa 1 ora di volo, sarà il momento di atterrare. Le condizioni del vento determineranno la zona di atterraggio, generalmente su prato, nei pressi di Firenze.

"Benvenuti nella Firenze Disneyland, dove tutto è permesso. Basta pagare profumatamente – afferma Maria Vannello, anima dei comitati dei residenti del centro storico – Una città, la nostra, che ormai è a uso e consumo dei turisti e che non tiene conto delle esigenze di chi invece ha scelto di viverci. Tra sabato e domenica siamo costretti già a sopportare il continuo ronzio degli elicotteri ch, oltretutto inquinano anche. E adesso ecco le mongolfiere col fondo di vetro. Ma possibile che Enac autorizzi questi sorvoli? Ne è stata vericata la sicurezza?".

A.P.