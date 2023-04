Firenze, diesel euro 5: verso la proroga

Firenze, 17 aprile 2023 – A grandi passi verso il protocollo Comune di Firenze-Regione Toscana per la proroga rispetto ai limiti di circolazione dei veicoli euro 5 diesel. Che in teoria dovrebbe scattare il 24 aprile ma che, nella pratica, sarà prorogato.

"Stiamo definendo il protocollo con la Regione, domani credo che sarà annunciato – ha detto in Consiglio comunale l'assessore all'ambiente di Palazzo Vecchio Andrea Giorgio -. Nel frattempo noi abbiamo messo in campo risorse e sono stato personalmente dal ministro Pichetto Fratin per chiedere più risorse. Qui abbiamo bisogno di fare una battaglia comune senza la strumentalizzazione politica che alcune forze di opposizione stanno facendo su questo tema".

"Le polveri sottili non si vedono ma uccidono - ha aggiunto -. Serve tenere insieme il diritto alla salute che non vada in contrasto col diritto al lavoro delle persone. Sto lavorando per produrre un protocollo che abbia un maggiore impatto possibile sulla qualità dell'aria e minor impatto possibili in termini dei disagi per i cittadini".

Niccolò Gramigni