“Diamo un calcio al bullismo”, via al torneo di calcio a 5 per sensibilizzare la città

Firenze, 17 febbraio 2024 – “Diamo un calcio al bullismo”. Questo il nome del primo torneo di calcio a 5 organizzato dall'associazione Stalking we care, che opera nell'ambito del contrasto alla violenza, fornendo sostegno psicologico e sociale, orientamento e informazione sui diritti in caso di fenomeni di stalking, di bullismo e di cyberbullismo.

Il torneo, che si svolgerà sul campo sportivo Rondinella-Marzocco di Ponte a Greve, vedrà sfidarsi le squadre:

Pag Ponte a Greve

Polisportiva tassisti fiorentini

Humanitas Firenze

Cral Alia

Educatori di strada

“ Quelli del Mercoledì ”

” rappresentanza Compagnia C. Oltrarno

rappresentativa Commissariato Oltrarno.

Il calcio d'inizio lunedì 19 febbraio alle 20 con il presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni. I successivi appuntamenti sono fissati al 22 e 29 febbraio, con finale e premiazione previste per il 7 marzo 2024.

«L’obiettivo di questa nostra iniziativa, alla prima edizione, ma che auspichiamo possa essere ripetuta ogni anno, è quello di coinvolgere e sensibilizzare i giovani e le famiglie fiorentine, in particolare quelle del quartiere 4, sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, ormai notoriamente diffuso tra i giovani e nelle scuole», spiega il presidente dell'associazione Stalking We Care, Vittorio Ferlito. L’associazione ha ottenuto per il torneo il patrocinio del Comune di Firenze e la collaborazione del Quartiere 4.

Stalking we care è un’associazione, fondata a Firenze, che si rivolge alle vittime di soprusi, vessazioni, violenze, abusi e discriminazioni, offrendo dunque sostegno, assistenza e tutela, avvalendosi, in modo prevalente, dell’attività di volontariato dei propri associati. Il servizio si articola attraverso la prevenzione, l'ascolto, il sostegno emotivo e sociale, l’orientamento e l’informazione sui diritti, la sinergia con i servizi socio-sanitari istituzionali del territorio e con altre associazioni. L’associazione dispone di spazi di ascolto dove vengono svolti i colloqui in totale sicurezza, garantendo la privacy della vittima.

Oltre al numero di telefono 353-4262461, l'associazione mette a disposizione l'indirizzo email: [email protected]. Tutte le informazioni sul sito: www.stalkingwecare.it.