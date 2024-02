Sport e scuole contro il bullismo. Arriva il progetto ’Sbullonati’

"Sbullònati" è il nuovo progetto che coinvolge gli studenti di Figline e Incisa insieme alle associazioni sportive del territorio e i genitori. È composto da due percorsi di formazione. Il primo è dedicato alle società sportive con tre incontri su bullismo e cyberbullismo con lo psicologo e psicoterapeuta Giovanni Salerno: due sono riservati agli istruttori sportivi, uno ai genitori. Poi lo specialista coinvolgerà atleti e associati. Il secondo percorso riguarda le scuole: i volontari della Croce Rossa formeranno alcuni tutor tra gli studenti volontari che a loro volta formeranno altri coetanei. Poi tutti i ragazzi lavoreranno su un project-work finale. Si parla anche di affettività e sessualità nelle scuole con il proseguimento del laboratorio Love Lab+: incontri tenuti da professionisti di vari settori per difendersi dagli stereotipi e dalla cattiva informazione nel passaggio dall’infanzia all’età adulta.

Un modulo è dedicato all’approfondimento delle tematiche LGBT+. Sono ripartite anche le lezioni di educazione stradale con la polizia municipale sia per le scuole primarie e medie che per gli studenti delle superiori. Inizierà invece nei prossimi giorni un nuovo progetto di educazione alimentare a tema "merende e spuntini" per le prime classi delle elementari. I progetti sono stati condivisi con le scuole, attraverso il neonato tavolo interistituzionale Comune-Istituti Comprensivi.