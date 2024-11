Firenze, dal 4 novembre al via diversi lavori di asfaltatura

Firenze, 4 novembre 2024 – Quella che inizia oggi è una settimana densa di interventi stradali legati alle asfaltature. Dopo via Naldini, oggi sarà la volta di via della Casella. In questo caso i lavori saranno eseguiti in orario notturno con chiusure notturne del tratto tra via Pisana e via Baccio da Montelupo e restringimenti in corrispondenza degli incroci con le due strade. Da mercoledì sera a sabato mattina i lavori si sposteranno in via Pisana con divieti di transito sempre a fasi: si inizia nel tratto via della Casella-via Attavante (con restringimenti in corrispondenza dell’incrocio via della Casella). A seguire il tratto tra via Bugiardini e via Puligo. Tra gli altri lavori in Borgo San Frediano saranno effettuati in orario notturno i lavori per la riparazione di una doccia sul tetto di un edificio. Da lunedì 4 a mercoledì 6 novembre in orario 00.30-05.30 sarà chiuso il tratto tra viale Ariosto e via San Giovanni. Sono stati predisposti anche alcuni provvedimenti collaterali che saranno in vigore per tutto il periodo (dalle 00.30 di lunedì alle 05.30 di mercoledì) in via dell’Orto (senso unico da viale Ariosto verso via San Giovanni) e in via San Giovanni (senso unico tra via dell’Orto e Borgo San Frediano). Viabilità alternativa durante l’esecuzione dell’intervento per i veicoli provenienti da via Pisana e lungarno Soderini: viale Ariosto-via dell’Orto-via San Giovanni. In via Baccio Bandinelli per un intervento con piattaforma aerea dal 4 all'8 novembre, in orario 9-16.30, sarà istituito un restringimento di carreggiata tra i numeri civici 94/A e 94/B e nel tratto tra via Mortuli e via Bertoldo di Giovanni scatterà un senso unico verso lungarno dei Pioppi. Percorso alternativo per raggiungere via Bertoldo di Giovanni: via Mortuli-piazza Batoni-via del Sansovino-piazza Paolo Uccello-via Baccio Bandinelli.