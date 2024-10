Firenze, dal 14 ottobre lavori di asfaltatura: ecco dove

Firenze, 13 ottobre 2024 – Diversi i lavori di asfaltatura in programma da domani, 14 ottobre, a Firenze. Si inizia in via delle Magnolie con chiusura del tratto via Palazzo dei Diavoli-via Torcicoda fino al 24 ottobre. Percorso alternativo per via Libero Andreotti: via Torcicoda-piazza dei Tigli-via Mortuli-piazza Batoni-via Palazzo dei Diavoli-via Abbati-via Boccioni-via Andreotti. Itinerario alternativo per via Torcicoda: via Andreotti-via Palazzo dei Diavoli (tratto numeri civici 117-161)-via Spadini-via Torcicoda.

Cominceranno sempre il 14 ottobre, ma saranno eseguiti in orario notturno (21-6), i lavori di asfaltatura in via Piantanida. L’intervento è articolato in fasi: nella prima sarà interrotta la circolazione tra via Pratese e via Fratelli Cecchi; nella seconda il cantiere interesserà il tratto da via Fratelli Cecchi a via del Palagio degli Spini con divieto di transito. Nel tratto via Pratese-via Fratelli Cecchi scatterà un senso unico verso via Pratese. In entrambe le fasi sarà revocata la corsia preferenziale su via Pratese tra via Piantanida e via Primo Settembre. Itinerario alternativo per via Palagio degli Spini: via Pratese-via Basili-via Palagio degli Spinti. Termine previsto 20 ottobre.

Dal 14 ottobre è in programma anche la manutenzione della pavimentazione stradale in corrispondenza degli incroci tranviari in via Vittorio Emanuele II, viale Morgagni, largo Brambilla con inizio proprio da quest’ultimo. In orario 22-6 da lunedì a mercoledì sarà chiusa la corsia in direzione largo Palagi dal numero civico 8 a viale Morgagni. Viabilità alternativa per largo Palagi: largo Brambilla-viale Morgagni-via Santo Stefano in Pane-viale Morgagni (direzione Careggi)-largo Palagi. Nella fase successiva i lavori si sposteranno in viale Morgagni incrocio via Cesalpino con chiusura del varco di collegamento in corrispondenza della sede tranviaria dal 15 al 17 ottobre sempre in orario 22-6. Viabilità alternativa per la direttrice verso Careggi di viale Morgagni: via Cesalpini-piazza Dalmazia-via Corridoni-via Pisacane-via Mazzoni-via Vittorio Emanuele II-via Morgagni. La terza fase riguarda la sede tranviaria all’incrocio viale Morgagni-via Dino del Garbo con divieto di transito dal 16 al 18 ottobre (stesso orario). Viabilità alternativa per via Santo Stefano in Pane: viale Morgagni-largo Palagi-viale Morgagni-via Santo Stefano in Pane. La quarta fase è stata programmata per il 17 e 18 ottobre da mezzanotte alle 5 e interessa l’incrocio tra via Vittorio Emanuele II e piazza Dalmazia. La strada sarà chiusa tra via Carlo Bini e piazza Dalmazia. Viabilità per viale Morgagni da via Carlo Bini-via Corridoni-via Galluzzi-piazza Leopoldo-via Tavanti-via Celso-via Alderotti-via Dino Del Garbo-viale Morgagni.