Firenze, controlli della municipale sul trasporto merci

Firenze, 6 giugno 2023 - Controlli straordinari della polizia municipale in centro a Firenze contro la sosta e il transito abusivo e il trasporto merci indisciplinato. La scorsa settimana gli agenti del Reparto del Quartiere 1 hanno effettuato una serie di servizi mirati all’interno della Ztl e nelle aree pedonali. “In accordo con il comandante della polizia municipale sono stati disposti ed eseguiti controlli mirati in centro per la sosta non autorizzata e il transito in area pedonale in particolare nella zona di San Lorenzo – dichiara l’assessore alla mobilità e polizia municipale Stefano Giorgetti –. Si tratta di servizi che puntano a un maggior rispetto delle regole a tutela dei residenti e una maggior disciplina del trasporto merci”. In dettaglio sono stati sanzionati 242 veicoli in sosta abusiva in area pedonali, 252 quelli invece parcheggiati senza permesso in ztl. Nove i verbali per altrettanti mezzi fermati dalla polizia municipale perché circolavano senza autorizzazione nelle aree pedonali. Per quanto riguarda il trasporto merci, gli agenti hanno elevato 25 verbali ad altrettanti furgoni non in regola con la disciplina prevista per il carico/scarico merci in centro: per 13 il permesso è stato sospeso o ritirato. Nell’ambito dei controlli sono stati elevati anche un verbale per l’omissione della revisione statale e uno per mancata assicurazione.

Nic.Gra.