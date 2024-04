Firenze come Parigi. Dal 1° maggio torna la mini crociera sull’Arno Arnoboat, mini crociera sull'Arno ispirata a Parigi, debutta il 1° maggio a Firenze. Battello elettrico eco-friendly che offre un tour lungo il fiume, partendo da via lungarno Diaz. Iniziativa 'Made in Florence' di Daniela Ghirelli e Gianni Margheriti. Tour da Ponte alle Grazie a Ponte alla Carraia, passando sotto Ponte Vecchio e Ponte Santa Trinita.