Firenze, il nome della città italiana più difficile da pronunciare per gli stranieri

Firenze, 24 febbraio 2023 – Qual è il nome della città più difficile da pronunciare per gli stranieri? Firenze. E' quanto emerge dallo studio di Preply, piattaforma globale di apprendimento sulle lingue, che ha comparato i volumi di ascolto delle pronunce online. Ogni lingua ha infatti le sue caratteristiche che la rendono unica: questo non vale solo per la grammatica, ma anche per la pronuncia. Lo sanno bene gli stranieri che intendono imparare l’italiano e che, inevitabilmente, si imbattono in parole che, se all’apparenza possono sembrare facili, per un parlante meno allenato possono nascondere delle insidie.

Firenze, con 285mila ascolti, risulta dunque la più difficile in assoluto, la cui pronuncia è complicata soprattutto per i cinesi, che in numerosi casi traducono i termini su base fonetica per adattarli alla loro lingua e che soprattutto per i nomi delle città prendono come riferimento iniziale per la traslitterazione la traduzione inglese (Florence). Nella top ten c'è anche Perugia, con 35mila ascolti, e in totale sono sei le province toscane che si trovano entro le prime trenta posizioni della classifica stilata da Preply. Oltre a Firenze ci sono infatti Pisa, che si posiziona al 13esimo posto (26.000 ascolti), Prato al 15esimo (22.000), Siena e Lucca a pari merito al 20esimo posto in classifica con 15.000 ascolti, Arezzo al 29esimo (8.400).