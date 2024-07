Firenze: cede fognatura, chiusa via di Ripoli all’altezza di via Salutati. Lavori in via Bolognese, ed è subito coda

Firenze, 1 luglio 2024 – Per un avvallamento alla sede stradale "dovuto al cedimento di una fognatura" il Comune di Firenze ha chiuso, a scopo precauzionale, via di Ripoli all'altezza di via Coluccio Salutati. "Sono in corso le verifiche" e le deviazioni sono segnalate sul posto, si fa presente dal municipio.

Intanto, la chiusura di via Bolognese a Firenze, una delle arterie principali della città, tra via della Pietra e via di Montughi, ha creato qualche problema di viabilità, in particolare in mattinata, con code e traffico rallentato.. L'intervento di Publiacqua, ritenuto fondamentale per garantire la continuità del servizio idrico e ridurre le perdite, prevede più fasi: la prima andrà avanti fino al 16 luglio incluso. La seconda invece andrà avanti fino al 15 settembre.