Firenze, cambia la viabilità in via Panciatichi

Firenze, 10 marzo 2025 – Questa settimana ci sarà un cambio di viabilità in via Panciatichi a Firenze. L'11 e 12 marzo in orario 9-17, come si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sarà effettuato un intervento con piattaforma aerea. Prevista la chiusura della corsia esterna della rotatoria lato fabbricati dall’intersezione del ramo di ingresso della direttrice via Cararra-piazza Mattei all’intersezione con via Noli.

Inoltre in lungarno degli Acciaiuoli prosegue l’intervento di mitigazione del rischio idraulico a cura della Regione Toscana in corso sui lungarni. Dal 14 marzo sarà interrotta la circolazione tra vicolo dell’Oro e Ponte Santa Trinita (nella prima fase il cantiere sarà all’altezza dei numeri civici 10R e 46R, nella seconda tra i numeri civici 22R e 54R).

Circolazione interrotta anche sulla direttrice piazzetta dei Del Bene-chiasso dei Del Bene-lungarno degli Acciauoli. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via Por Santa Maria e diretti in lungarno degli Acciauoli (per il lato con accesso da via dei Tornabuoni): via Por Santa Maria-lungarno degli Acciauoli-vicolo dell’Oro-Borgo Santi Apostoli-via Tornabuoni- Termine previsto 18 aprile.