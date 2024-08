Firenze, via alle domande per il Bonus Tpl. Come funziona e come accedere agli sconti

Firenze, 20 agosto 2024 – Dal 20 agosto 2024 e fino al 16 ottobre 2024 è possibile richiedere il bonus tpl per l’acquisto di abbonamenti annuali al servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Firenze. L’agevolazione, destinata a studenti delle scuole superiori, nuovi utenti e abbonati storici e introdotta per la prima volta nel 2023, si pone l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico in città. Per l’iniziativa la giunta comunale ha stanziato circa 3,2 milioni di euro.

I beneficiari del bonus tpl Firenze

Il bonus è destinato a studenti nella fascia di età delle scuole superiori, quindi nati tra il 1 gennaio 2006 e il 30 aprile 2011; ai nuovi abbonati che non hanno un account sulla piattaforma di Autolinee Toscane o che hanno un account, ma non rientrano nel profilo degli abbonati storici; agli utenti già utilizzatori del servizio tpl che hanno acquistato nei 18 mesi precedenti alla richiesta di bonus almeno uno dei seguenti abbonamenti per il capoluogo urbano: 6 abbonamenti mensili anche non consecutivi, 2 abbonamenti trimestrali anche non consecutivi, un abbonamento trimestrale e 3 abbonamenti mensili anche non consecutivi, un abbonamento annuale.

Importo e validità del bonus

Come l’anno scorso gli studenti e i nuovi abbonati dovranno pagare solo una “quota fedeltà” pari a 50 euro, previa presentazione della dichiarazione Isee che servirà agli uffici comunali per calcolare il costo a carico del Comune che dovrà essere versato ad Autolinee Toscane. In caso di mancata presentazione dell’Isee la quota fedeltà sarà di 110 euro. Si tratta quindi di un risparmio consistente, visto che gli abbonamenti annuali studenti per bus, tramvia e treno cittadino costano da 220 a 278 euro e quelli per i nuovi abbonati da 287 a 342 euro. Per gli abbonati storici è invece previsto uno sconto di 50 euro sul prezzo dell’abbonamento annuale, che può variare da 220 a 342 euro.

Il bonus ha validità sei mesi, estensibili gratuitamente per altri sei, al raggiungimento di 60 viaggi correttamente registrati entro il 10 febbraio 2025. Per condividere i viaggi l’utente dovrà consentire l’utilizzo della posizione quando l’App If è in uso. E’ inoltre consigliabile effettuare la condivisione dei viaggi in prossimità delle fermate e stazioni quando si è a bordo del mezzo prescelto. Se non si riesce a inviare la condivisione alla fermata di salita, sarà comunque possibile farlo anche alle successive fermate.

Come richiedere il bonus

La richiesta del bonus deve essere fatta tramite la App IF che, una volta verificati i requisiti dell’utente, attiverà il relativo “Bonus tpl Firenze”, mentre l’acquisto del titolo di viaggio sarà poi completato sul sito di Autolinee Toscane. Per avviare la procedure, una volta scaricata l’app, occorre entrare e inserire i dati nella sezione “Party con noi”. Successivamente alla richiesta andata a buon fine, l’utente avrà un massimo di 3 giorni per acquistare il titolo sul sito di Autolinee Toscane. Trascorso tale periodo, la richiesta decadrà e l’utente dovrà fare nuovamente domanda sull’App IF (salvo esaurimento fondi). Sul sito di Autolinee Toscane l’utente dovrà quindi effettuare l’acquisto di un abbonamento di sei mesi in due tranche, che consentiranno di ottenere il titolo annuale. Trascorsi sei mesi se l’utente avrà soddisfatto i criteri di fedeltà previsti sull’utilizzo del servizio, quindi almeno 60 viaggi effettuati nei primi sei mesi di validità, otterrà l’estensione degli ulteriori sei mesi dell’abbonamento.