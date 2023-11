Firenze, banchi tornano in via dell'Ariento e in via Panicale

Firenze, 24 novembre 2023 - Si sono conclusi con un giorno di anticipo i lavori di Publiacqua iniziati il 6 novembre in via Chiara, a Firenze. I lavori, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, avevano comportato il temporaneo spostamento dei banchi fra piazza dell’Unità e piazza San Lorenzo. Come spiega il Comune di Firenze tutte le attività spostate torneranno così con un giorno di anticipo in via dell’Ariento e in via Panicale nelle loro postazioni originarie. Tutto dunque tornerà come prima del 6 novembre, giorno appunto in cui Publiacqua dovette intervenire urgentemente su via Chiara: l'azienda è riuscita in tempi rapidi a ripristinare la situazione.