Firenze, attivo il nuovo servizio per scaricare i certificati anagrafici

Firenze, 18 marzo 2025 - E' attivo a Firenze il nuovo servizio per scaricare online i certificati anagrafici e di stato civile che nella versione aggiornata sarà più semplice, accessibile e sicuro. Un servizio che ha visto oltre 76mila certificati scaricati online nel 2024 a fronte dei 24mila rilasciati presso i Pad, i 'Punti anagrafici decentrati'. Per i certificati anagrafici, chi è già in possesso dell'identità digitale (Spid o Cie o Cns) potrà scaricare i certificati anagrafici del proprio nucleo familiare con pochi semplici click: basta autenticarsi sui siti internet dell’anagrafe nazionale (portale https://www.anpr.interno.it/ ) o del Comune di Firenze (https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/certificati-on-line-informazioni-dettagliate) e scaricare i certificati di interesse. Per chi non è in possesso di identità digitale e per chi scarica per terzi sarà necessario recarsi con un appuntamento ai 'punti anagrafici decentrati'. Per i professionisti convenzionati con il Ministero dell’Interno il servizio è anche disponibile online sull'anagrafe nazionale. Quanto ai certificati di stato civile si potranno continuare a scaricare dal sito del comune di Firenze con le stesse modalità di prima al link https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/certificati-on-line-informazioni-dettagliate o tramite appuntamento negli stessi luoghi già citati per i certificati anagrafici. Grazie alla collaborazione con le organizzazioni sindacali delle edicole, per chi non possiede un computer e/o necessita della stampa dei certificati ma possiede l'identità digitale, sarà possibile recarsi nelle edicole disponibili per strumentazione (elenco allegato). Sarà inoltre possibile recarsi presso i punti digitale facile della Regione Toscana (link) o presso i punti digitali allo sportello del Quartiere 3 e del Quartiere 4. Da aprile, a seguito di un percorso formativo dedicato, sarà disponibile anche un servizio di assistenza per l’accesso autonomo al servizio presso le reti di solidarietà dei quartieri, presso le biblioteche comunali su appuntamento, nonché presso lo 'sportello immigrazione'.