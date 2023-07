Attentato alla libreria, arrestato uno dei condannati

Firenze, 16 luglio 2023 – Pierloreto Fallanca, appartenente alla compagine anarchica fiorentina, è stato arrestato a Bologna, ieri dalla polizia di Stato, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato le condanne a otto anni di reclusione, per lui e per Salvatore Vespertino, accusati del ferimento dell'artificiere della polizia di Stato Mario Vece investito la notte di Capodanno 2017 dall'esplosione di un ordigno piazzato davanti alla libreria Il Bargello di Firenze, attività commerciale ritenuta vicina al gruppo di ispirazione neofascista CasaPound.

“La Digos della questura di Firenze, con l'ausilio dei colleghi delle questure di Milano e di Bologna e con l'intervento di personale della Direzione centrale della polizia di prevenzione – spiegano in una nota da via Zara – lo ha rintracciato nelle prime ore della mattinata a Bologna”.

L'uomo, trasferito presso il carcere bolognese dovrà scontare una pena residua di cinque anni, per l'attentato alla libreria Il Bargello all’alba del primo gennaio di sei anni fa. Sono ancora in corso le ricerche di Salvatore Vespertino. Le indagini, coordinate dalla Dda della Procura di Firenze hanno portato “all'individuazione di 21 soggetti appartenenti alla compagine politica anarchica condannati a vario titolo per reati connessi ad atti di violenza contro le forze dell'ordine, anche in occasione di manifestazioni non autorizzate – si spiega ancora – I titoli di reato più gravi sono stati riconosciuti solo in capo a due del gruppo, che dovranno scontare pene passate in giudicato fino a cinque anni, avendo già scontato misure cautelari nelle fasi del processo”.