Firenze, proseguono le asfaltature in via Romana e via Bolognese

Firenze, 17 novembre 2024 – Le asfaltature in via Romana e via Bolognese andranno avanti anche la prossima settimana. È quanto comunica il Comune di Firenze in una nota. Per quanto riguarda via Romana dal 18 al 23 novembre sempre in orario 21-6 la strada sarà chiusa da piazza della Calza a via del Ronco. Confermati il percorso alternativo (piazza Tasso-via del Campuccio-via dei Serragli) e i provvedimenti sulla direttrice via di Serumido-via da’ Mori (senso unico in direzione di via Romana).

In programma le asfaltature notturne anche in via Bolognese. In questo caso si tratta dei ripristini definitivi (fresatura, tappetino e segnaletica) a seguito dei lavori di sostituzione delle condutture dell’acquedotto eseguiti la scorsa estate. Da lunedì 18 fino a sabato 23 novembre, in orario 21-6, sarà in vigore un divieto di transito tra via Salviati e largo Fanciullacci (esclusi frontisti). Chiusura anche per via di Montughi (tra via Stibbert e via Bolognese) e via Stibbert (tra via Vittorio Emanuele II e via di Montughi). Previsti anche divieti di sosta.