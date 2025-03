Firenze Archeofilm. Il cinema racconta la storia dell’uomo

Da domani al 9 marzo è in programma la settima edizione di ’Firenze Archeofilm’, il festival internazionale del cinema di archeologia arte e ambiente, organizzato dalla rivista Archeologia Viva (Giunti Editore) al cinema La Compagnia.

L’archeologia, l’arte, l’ambiente e l’etnografia s’intrecciano come fili invisibili nella cinque giorni dando vita a un grande viaggio nella storia dell’umanità: in programma ci sono 80 titoli di cui 50 anteprime con proiezioni non stop mattina e pomeriggio, ospiti internazionali, incontri con i registi, cineforum. Insomma, un’avventura spazio-temporale dai dinosauri fino ai nostri giorni, passando per l’Uomo di Neanderthal, il mondo perduto dei giardini pensili, l’Egitto dei Faraoni, l’eruzione di Pompei, i santuari dell’antica Grecia, gli Etruschi e le miniere di ferro, la vera storia dei Longobardi, l’incendio di Notre-Dame, gli ultimi indigeni Masai, lo scioglimento dei ghiacci e gli inascoltati allarmi ambientali.

Previsti due giorni da palafitticoli: il 6 e 7 marzo arriva il corto cinematografico VR che racconta la vita in palafitta delle comunità preistoriche vissute nell’Italia settentrionale. Il pubblico avrà la possibilità – indossando appositi visori - di provare cosa significava far parte di quel mondo sospeso sull’acqua tra attività di pesca, caccia e artigianato.

Quest’anno al centro del festival cade l’8 marzo e ’Firenze Archeofilm’ ha scelto di dedicare all’importante giornata alcuni dei documentari in programma. Tra i focus delle pellicole: la vita della grande egittologa Edda Bresciani, la scoperta in Germania della cosiddetta tomba della Sciamana, il mondo solo femminile delle donne del telaio in Argentina, un cartoon sulle ultime ore della Regina Nefertari, la vicenda di Maria di Nazareth.

Al ’Firenze Archeofilm’ anche quest’anno ci sarà la giuria degli studenti universitari che, grazie alla rinnovata collaborazione con UniFi, dovrà valutare oltre 40 cortometraggi per l’attribuzione del ’Premio studenti UniFi’. Info e programma: www.firenzearcheofilm.it.