Firenze, aperta la mostra mercato di piante e fiori al Giardino dell’Orticoltura

Firenze, 25 aprile 2023 – Si è aperta a Firenze la mostra mercato di piante e fiori al Giardino dell’Orticoltura. Si tratta di una manifestazione storica che tradizionalmente, da oltre 170 anni, ospita un’esposizione floreale ricca di varietà insolite, locali e da collezione. Si potrà visitare da oggi 25 aprile al 1 maggio, dalle ore 9 alle 19.30, ad ingresso libero, al Giardino con entrata da via Vittorio Emanuele II, 4 e da via Bolognese 17. L’iniziativa ospita oltre 75 espositori e vivaisti specializzati nel settore del florovivaismo, dell’orticoltura, della frutticoltura, provenienti da tutta Italia. La mostra mercato è l’occasione ideale per ammirare un’ampia varietà di piante e fiori, tra cui orchidee, acidofile, piante grasse e succulente, piante carnivore, tillandsie, ortensie, camelie, agrumi, varia oggettistica in tema, accessori per il giardino, ma anche fertilizzanti naturali, semi e varietà locali, piante da orto, aromatiche, piante da interno, vasi e casette da esterno, arredi e molto altro. Tutti sono invitati a partecipare, come ogni anno, a questo appuntamento caratterizzato dall’area di mostra-mercato oltre che da un vasto programma culturale composto da laboratori, seminari, conferenze, presentazioni di libri e performance, aperti alla cittadinanza e gratuiti. Durante l’evento è stato infatti organizzato un ricco programma culturale con corsi, passeggiate, laboratori, talk e presentazioni di libri, conferenze e seminari gratuiti e aperti al pubblico. Questo il link del programma: http://www.societatoscanaorticultura.it/wp-content/uploads/2023/03/Programma-culturale.pdf. Maurizio Costanzo