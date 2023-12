"Il cane va tenuto al guinzaglio". Anziano aggredito a Firenze, la rabbia e la paura

Firenze, 29 dicembre 2023 - È stato pestato a sangue, a due passi da Santa Croce, una delle piazze più amate dai turisti di tutto il mondo. Un 70enne, residente nella zona, a pochi metri da casa sua è stato preso a calci e pugni in un crescendo di violenza, poco dopo l’ora di pranzo.

Uno dei momenti dell'aggressione

L’orrore è stato immortalato in un video. I frame che si susseguono sono impressionanti: sono le 13.40 del 27 dicembre quando il 70enne attraversa via de’ Bentaccordi in direzione Santa Croce, affollatissima di visitatori. Dopo soli pochi passi ad attenderlo un uomo che si scaglia contro di lui, lo insegue e lo scaraventa contro il muro.

Il 70enne non regge l’urto e finisce a terra. L’aggressore allora inizia a riempirlo di calci sullo stomaco, lungo la schiena, poi in testa. La vittima rotola verso il muro. Le urla molto probabilmente richiamano l’attenzione di alcuni passanti che si avvicinano per vedere cosa stesse accadendo. L’uomo scappa mentre la vittima resta stesa a terra. Sul posto, sono intervenuti le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che hanno trasportato il 70enne in ospedale,

I motivi che hanno portato al pestaggio non sono al momento chiari e saranno le forze dell’ordine a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Secondo alcune testimonianze, l’aggressore gli avrebbe farfugliato frasi del tipo "il cane si tiene legato".

Un episodio che ricorda molto da vicino quanto successo al 91enne Giampaolo Matteuzzi, vittima di una brutale aggressione mentre camminava in via degli Orti Oricellari, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella.

L’episodio risale al 6 ottobre. L’anziano, ex campione italiano di staffetta, tra l’indifferenza di chi passava di lì, è stato preso a pugni e rapinato da un giovane somalo di 25 anni poi arrestato dalla polizia.

"Mai ci saremmo aspettati che un episodio del genere potesse ripetersi sono le nostre finestre", si sfoga Marta Casini, un’abitante. Lei passava di lì quando ha visto l’anziano a terra: "Non si muoveva. Sul posto c’era un’ambulanza".

Anche Emanuele Corti Grazzi, uno degli ultimi residenti di un quartiere che si è svenduto per gran parte al turismo di massa, è sbigottito: "Ho visto le immagini, sono raccapriccianti. Non conosciamo i motivi che hanno portato a un simile gesto ma è vergognoso prendersela in questo modo con una persona di 70 anni che stava semplicemente passeggiando di lì – si sfoga –. Sono veramente sotto choc così come gli altri residenti e non posso che chiedermi in che direzione stia andando la nostra città".

Grazzi ama il suo quartiere e i suoi ricordi tornano a quando Santa Croce "era ancora una zona piena di residenti. Delle persone anziane si aveva rispetto", aggiunge.

È amareggiato anche Riccardo Tarantoli, presidente Silb Confcommercio Firenze e titolare di un locale in via de’ Benci, a pochi metri da via de’ Bentaccordi: "La sicurezza non è solo un problema notturno ma anche diurno. Chiediamo maggiore attenzione e più controlli perché le persone hanno paura ad uscire, spesso chiedono ai nostri buttafuori di essere accompagnate a casa".