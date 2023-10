Firenze, antagonisti occupano ex convento e circolo di proprietà del Comune

Firenze, 1 ottobre 2023 – Antagonisti in due diversi edifici della città. Le occupazioni abusive sono state attuate a Firenze in zone diverse della città. Sono un ex convento, di proprietà privata, e un ex circolo di proprietà comunale. Le due occupazioni sono monitorate ora dalle forze dell'ordine.

Occupazione in via dei Massoni (Giuseppe Cabras-NewPressPhoto)

Il Collettivo di viale Corsica ha occupato l'ex circolo Romito in via Scipio Slataper. Secondo quanto risulta alla polizia sono entrati in azione circa 10 soggetti, italiani. Invece, il Movimento di Lotta per la casa ha occupato in via dei Massoni, sopra a Careggi, l'ex convento.

Qui ci sono circa 40 persone, quasi tutti stranieri. Per entrambe le situazioni l'amministrazione comunale di Firenze fa sapere che si è attivata subito per chiedere lo sgombero immediato.