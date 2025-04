Firenze, al via il progetto ‘Cer-Amici’ per un laboratorio di ceramica inclusivo

Firenze, 29 aprile 2025 - È partito lunedì 28 aprile il crowdfunding realizzato dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Neos Aps, un’associazione di promozione sociale nata nel 2019 per offrire un servizio integrativo e innovativo per persone con disabilità intellettive. Obiettivo dell’associazione è anche rispondere alle esigenze di famiglie che spesso si trovano a fronteggiare rallentamenti burocratici e culturali, attraverso un lavoro di rete con servizi sociali, scolastici e sanitari. Il crowdfunding - che rientra nei progetti dei Pensati Con il Cuore sostenuti dalla Fondazione Il Cuore si scioglie - ha l’obiettivo di raccogliere fondi per realizzare un laboratorio di ceramica per adolescenti in condizione di marginalità e giovani adulti con disabilità intellettive. Ogni manufatto in creta rappresenta un pezzo unico, simbolo del percorso di crescita di ciascun partecipante. Il crowdfunding avrà un impatto positivo su circa 15 giovani, tra cui 10 con disabilità intellettive e 5 adolescenti in condizione di marginalità; indirettamente, beneficeranno del progetto circa 50 familiari, educatori e operatori sociali coinvolti nelle attività di supporto e sensibilizzazione. Il progetto è stato presentato alla stampa oggi presso la Sala polivalente La Fiaba, in via delle Mimose 12 a Firenze, alla presenza di Silvia Negro, presidente dell’Associazione NEOS APS, Don Luca Niccheri, Parroco dell'Isolotto, e Cristina Zocchi, presidente sezione soci Coop Firenze sud ovest. Fino al 9 giugno sarà possibile partecipare alla raccolta fondi, donando sulla piattaforma Eppela o partecipando agli eventi in calendario, organizzati con il supporto della sezione soci Coop di Firenze sud ovest. Al progetto collaborano inoltre enti locali, scuole, la Parrocchia della Beata Vergine Maria Madre delle Grazie dell'Isolotto il gruppo volontario "Il Cucinotto", che contribuirà all’organizzazione di eventi di raccolta fondi. «Questo crowdfunding, sostenuto anche dalla sezione soci Coop Firenze sud ovest, vuole essere un messaggio di speranza per tutte le persone con disabilità intellettive e per le loro famiglie. Grazie ai laboratori di ceramica dell’Associazione Neos Aps, adulti e ragazzi potranno sviluppare competenze artistiche, sociali ed emotive, fondamentali per creare un ambiente inclusivo e ricco di relazioni» fanno sapere dalla Fondazione Il Cuore si scioglie.

