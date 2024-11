Firenze, al Mercato Centrale apre la bottega dedicata al Jamón Ibérico

Firenze, 12 novembre 2024 - La Spagna, con le sue delizie gastronomiche e tradizioni, arriva al Mercato Centrale. Giovedì 14 novembre è prevista l’apertura della nuova bottega “L’Jamon Iberico” dell’artigiano Nacho Prats al primo piano del Mercato Centrale di Firenze. Il protagonista della bottega è l’Jamón Ibérico de Bellota: un prosciutto unico al mondo realizzato con maiali neri di origine locale, allevati in libertà e alimentati con ghiande ed erbe aromatiche. È grazie al sapiente connubio di tutti questi elementi, unito alla stagionatura di 4 anni, che il prosciutto acquisisce un sapore unico e una consistenza irresistibile. Chorizo, jamón e molto altro: nella bottega de L’ Jamón Ibérico ogni prodotto è una vera delizia gastronomica da scoprire, e per Nacho Prats la cucina è il connubio perfetto fra tradizione, qualità e innovazione. Con un’esperienza nella ristorazione spagnola di oltre trent’anni, in cui è diventato un punto di riferimento per la cucina locale, Nacho porta le sue delizie gastronomiche anche al Mercato Centrale di Firenze. La passione per il buon cibo e l’attenzione ai dettagli si riflettono in ogni suo piatto: nella bottega “L’ Jamón Ibérico” ogni prodotto racconta la storia delle terre spagnole di Estremadura, Andalusia e Castiglia. La dedizione di Nacho alla selezione di ingredienti di altissima qualità garantisce un viaggio culinario senza pari e ogni morso è un invito a scoprire la tradizione gastronomica spagnola.