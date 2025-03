Firenze, 50 volontari per la micro-pulizia dell’area intorno all'ex Gasometro

Firenze, 9 marzo 2025 - Una comunità più vivibile si costruisce con gesti concreti, con la partecipazione attiva di chi abita il quartiere e con il desiderio comune di prendersi cura degli spazi condivisi. È con questo spirito che oggi l’area del Gasometro è diventata il cuore pulsante di un’iniziativa speciale: "Insieme per il Bello", un evento promosso dalla community di quartiere Voci dal Gasometro e dalla Fondazione Angeli del Bello, in collaborazione con il Bistrot Santa Rosa. I volontari di Angeli del Bello e Voci dal Gasometro hanno deciso di unire le forze e hanno guidato tutti i partecipanti nelle attività di micro-pulizia e cura delle aree verdi. Per grandi e piccoli è stata dunque un’occasione di contribuire in prima persona al miglioramento del quartiere, rendendo il parco più accogliente e fruibile per tutti.

“Vogliamo che il Parco del Gasometro diventi sempre più uno spazio vissuto e curato dalla comunità – spiegano da Voci dal Gasometro – perché solo attraverso la partecipazione attiva possiamo migliorare il nostro quartiere e renderlo un luogo di incontro e socialità per tutti”. “L’iniziativa - continuano da Voci dal Gasometro - ha confermato ancora una volta il valore della collaborazione tra cittadini e associazioni per la tutela del decoro urbano e la vivibilità degli spazi pubblici. Un piccolo gesto di grande impatto, che rappresenta un passo in avanti verso una città più pulita, sicura e partecipata. Le attività di micro pulizia di oggi sono nelle nostre intenzioni solo la prima di una serie che ci auguriamo lunga e duratura”.