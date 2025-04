Firenze, 150 anni dell’Associazione Macellai: premiati i custodi della tradizione

Firenze, 9 aprile 2025 – Per i 150 anni dell’associazione Macellai Fiorentini sono stati premiati i custodi della tradizione. Sono Piero Soderi, classe 1939, il macellaio più anziano di Firenze e provincia, e Marco Gagliano, del 1991, il più giovane. Hanno 52 anni di differenza, due generazioni a confronto, unite dalla stessa passione per il mestiere e dalla volontà di tramandare un patrimonio di sapori e saperi. Soderi e Gagliano hanno ricevuto una targa speciale dall'Associazione Macellai di Firenze e Provincia che, nell’ambito dei festeggiamenti per i suoi 150 anni, ha deciso di premiare tutti i suoi associati. Un riconoscimento al lavoro, alla passione e alla dedizione di coloro che ogni giorno portano avanti l'antica arte della macelleria. "Siamo orgogliosi di premiare i nostri associati, veri e propri custodi del gusto e della tradizione, a 150 anni dalla nascita dell’Associazione Macellai di Firenze e Provincia - ha dichiarato Aristide Bucchi, presidente Catctem -. Il loro lavoro è fondamentale – ha detto - per offrire ai fiorentini non solo prodotti di alta qualità, ma preziosi consigli frutto di passione e competenza". Per l'iniziativa, che è stata resa possibile grazie al supporto di Alleanza Assicurazioni, sono state realizzate delle apposite targhe, che sono consegnate personalmente ai titolari delle macellerie dai rappresentanti dell'associazione. Un gesto simbolico quello della consegna delle targhe ma importante e significativo, che intende appunto ringraziare i macellai del loro impegno nel preservare la qualità e la tradizione, continuando a offrire prodotti eccellenti e un servizio impeccabile ai fiorentini. La targa commemorativa, realizzata con cura, riporta il logo dei 150 anni dell'Associazione e il nome del macellaio che l’ha ricevuta. Un simbolo tangibile del legame tra l'associazione e i suoi associati, e un riconoscimento al loro ruolo fondamentale nella promozione della cultura gastronomica locale. L'Associazione Macellai di Firenze e provincia, fondata nel 1874, raccoglie l'eredità dell’antica Arte dei Beccai fiorentina e rappresenta un punto di riferimento per il settore, promuovendo la tutela della qualità e la valorizzazione delle competenze dei suoi iscritti. Un impegno che si rinnova ogni giorno, con l'obiettivo di preservare un patrimonio di saperi, oltre che di sapori, unico al mondo.

Maurizio Costanzo