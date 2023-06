Il Fiorino d’Oro alla regista Manu Lalli

Firenze, 19 giugno 2023 – Il Fiorino d'Oro della Città di Firenze sarà conferito alla regista Manu Lalli e alla sua compagnia Venti Lucenti il 23 giugno. Sotto la sua direzione, realizza e presenta opere che hanno come protagonisti i piccoli studenti delle scuole elementari e medie.

Trent’anni di carriera per Manu Lalli regista, coreografa e spesso anche costumista che dal 1993 lavora con i bambini e i ragazzi per divulgare il melodramma, i grandi autori e i compositori. È lei che da genuina amante del teatro ha fondato a Firenze questa compagnia unica in Italia, Venti Lucenti, attraverso la quale mette in scena opere i cui protagonisti sono, appunto, bambini. Un curriculum lungo così che l’ha vista regista di spettacoli in mezzo mondo, per arrivare non solo a vincere tanti premi, ma anche al Teatro Pucciniano per il quale ha firmato la regia della Butterfly per il Festival. È del 2021 la sua direzione per “Caruso. Contaminazioni Migranti al Nervi Music Ballet Festival di Genova” in occasione dei 100 anni dalla morte del grande tenore spettacolo che poi è andato in tv su Rai5 e La Leggenda dell’Olandese volante al Festival dei Due Mondi di Spoleto in occasione del primo Festival Rai per il Sociale.