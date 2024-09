Fiori e piante al centro. Torna la fiera agricola per le vie della città

Fiori e piante delle più diverse varietà per la nona edizione di "Fiorinfiera" che, oggi e domani, coinvolgerà espositori del settore florovivaistico ed aziende agricole provenienti da tutta la Toscana, in un’area espositiva estesa tra i giardini di piazza Vittorio Veneto, via Cavallotti, via Dante Alighieri e via Verdi. In esposizione e vendita piante ornamentali, officinali e aromatiche, ma anche alberi da frutto, piante grasse e fiori di ogni tipo. A completare l’area espositiva (in via Dante Alighieri e via Verdi) un mercatino dedicato al settore alimentare, con prodotti tipici provenienti da tutta Italia e non solo. Anche in questa edizione sarà presente CNA Firenze che, in Piazza Vittorio Veneto, porterà i suoi espositori artigiani nel mercato "Arte Facendo".