Cosa fare questo weekend in Toscana, quindici sagre d'autunno da non perdere

Firenze, 21 settembre 2024 - E' vero, l'estate è finita ma questo non vuol dire chiudere il capitolo sagre. anzi, la Toscana non lascia e invece raddoppia perché questa regione è regina indiscussa dei frutti dell'autunno. Ecco una selezione di 15 sagre pronte per questo primo weekend autunnale. Domina il papero (nelle sue accezioni dialettali), ma l'autunno è soprattutto il momento di tartufo, polenta, funghi. E quando si sarà inoltrati nella stagione via al grande capitolo delle castagne.