La denuncia di Galli: “L'azienda Ing. O. Fiorentini va in Emilia, dipendenti a rischio”

Firenze, 17 ottobre 2023 - "Apprendiamo con preoccupazione come l'azienda di Firenzuola Ing. O. Fiorentini che produce macchine spazzatrici avrebbe deciso, dopo decenni di presenza in Mugello, di trasferire la produzione in Emilia Romagna”. Lo dice il consigliere regionale della Lega, Giovanni Galli.

Tale iniziativa potrebbe, secondo lui, mettere a repentaglio il posto di lavoro di circa un'ottantina di dipendenti. “Auspichiamo che le istituzioni, in primis la Regione, si attivino immediatamente per comprendere appieno i termini della questione, facendo, poi, il possibile per scongiurare quanto deciso dalla proprietà", aggiunge