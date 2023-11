Fiorentini eccellenti fra i Senatori a vita

La riforma costituzionale proposta dal Governo Meloni prevede, tra le altre cose, l’abolizione del Senatori a vita. La Costituzione dice che il Presidente della Repubblica può nominare 5 senatori. Il problema posto da Cossiga era se nell’arco del proprio mandato o se i senatori a vita di nomina presidenziale non potessero essere più di cinque contemporaneamente. Cossiga optò per la prima soluzione. Ora il Governo Meloni propone l’abolizione di questi parlamentari: è una cosa giusta? A mio avviso, no.

Ho conosciuto per ragioni politiche e culturali diversi Senatori a vita come il poeta Mario Luzi e il poeta Eugenio Montale. Per ragioni solo politiche ne ho conosciuti altri tre: Giulio Andreotti, Amintore Fanfani e Giovanni Spadolini. Salvo gli ultimi tre che in Parlamento si muovevano come dei maestri di lotta e di governo, Mario Luzi e Eugenio Montale inseriti tra i “politici” eletti al Parlamento sembravano come due gatti sull’autostrada. Perché gli uomini di cultura, i grandi poeti, come gli artisti e i musicisti visti da vicino sono uomini con debolezze e difetti come tutti gli altri. Vengono nominati Senatori a vita per le loro opere, non per quello che sono sul piano personale.

In un bel libro pubblicato recentemente e che ha animato il dibattito politico nazionale “I Senatori a vita visti da vicino” di Paolo Armaroli già professore ordinario di diritto pubblico e parlamentare prima all’Università di Firenze e poi a quella di Genova, deputato nella XIII legislatura, con la sua penna brillante e arguta ridicolizza politicamente Mario Luzi. Luzi è il classico caso di un grande poeta che onorava la Repubblica italiana solo con la sua presenza in Parlamento.

Fra tanti deputati e senatori che hanno smesso di studiare al primo diploma conseguito, uomini come Mario Luzi e Giovanni Spadolini, ambedue fiorentini, rappresentavano un faro culturale senza il quale il Parlamento sarebbe apparso un’aula di prestatori d’opera a gettone. E poco più.