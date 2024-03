Fiorentina-Maccabi Haifa, i provvedimenti sulla vendita di alcolici e le stade chiuse

Firenze, 12 marzo 2024 – Relativamente alla giornata di giovedì 14 marzo, in occasione della partita di Conference League, Fiorentina-Maccabi Haifa (inizio alle 18.45), ecco i provvedimenti presi dal Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, a cui oltre ai vertici delle forze di polizia ha partecipato il sindaco di Firenze, insieme agli assessori alla sicurezza urbana e all’assessore alla mobilità del Comune di Firenze.

Divieti

Previsti i seguenti divieti:

• di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita;

• di consumo di bevande alcooliche di qualunque gradazione al di fuori degli esercizi pubblici, strutture e attività ricettive abilitate alla somministrazione;

• di detenzione dei cc.dd. (cosiddetti, ndr) spray contenenti principi urticanti all’interno dello stadio e all’esterno, in prossimità dell’impianto sportivo.

Il provvedimento, adottato dal Prefetto Ferrandino avrà la seguente durata: dalle ore 7,00 del 14 marzo alle ore 7,00 del 15 marzo e riguarderà le seguenti aree: a) centro storico Patrimonio Mondiale Unesco di Firenze che ha come perimetro le seguenti aree di circolazione: • Piazza Poggi; attraversamento dell’Arno lungo la linea della Pescaia; Piazza Piave; Viale della Giovine Italia; Piazza Beccaria (lato centro fino alla Porta); Viale Gramsci; Piazzale Donatello (lato centro); Viale Matteotti; Piazza della Libertà (lato centro sul quale confluiscono Via Cavour e Via San Gallo); Viale Lavagnini; Viale Strozzi; Viale Caduti dei Lager; Sottopasso ferroviario; Viale Fratelli Rosselli; Piazzale di Porta al Prato (lato centro fino alla Porta); Viale Fratelli Rosselli fino all’angolo con Lungarno Vespucci (Consolato Americano); attraversamento dell’Arno fino a Lungarno S.Rosa; Via lungo le Mura di Santa Rosa; Piazza Verzaia; Porta San Frediano; Viale Ariosto; Viale Aleardi; Piazza Tasso; Viale Petrarca; Piazzale Porta Romana (lato centro ove confluiscono Via dei Serragli e Via Romana); Giardino di Boboli, zona Bobolino fino al Forte di Belvedere; Via di Belvedere; Via dei Bastioni fino alla terrazza sopra il Torrione di San Niccolò;

b) nonché l’area esterna dello Stadio A. Franchi compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta. Nello stesso provvedimento è stato disposto il divieto di detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all’interno dello stadio e all’esterno dell’impianto sportivo, nell’area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta.

Strade chiuse

Saranno istituite con apposite ordinanze comunali le chiusure al transito delle seguenti aree stradali: ecco la lista contenuta nella nota della Prefettura.

13 marzo 2024 • dalle 00:00 del 13 marzo 2024, chiusura di Viale Paoli e Via Valcareggi. Si precisa che il divieto non riguarderà il parcheggio ubicato in piazza Berlinguer; dalle ore 15,00 del 13 marzo, oltre a permanere la chiusura di Viale Paoli e Via Valcareggi, saranno altresì chiusi Viale Nervi, Piazzale Campioni del ’56 e Piazzale Campioni del ’69; • dalle ore 20:00 del 13 marzo, oltre alle chiusure sopraindicate, sarà altresì chiusa Viale Fanti tratto Mille – Volturno (eccetto controviale).

14 marzo 2024 permangono le chiusure disposte il 13 marzo e i divieti verranno estesi alle seguenti aree: • dalle ore 00:00 del 14 marzo, saranno altresì chiuse Viale Fanti (area di parcheggio retro presidio della “Misericordia”) e piazzale Berlinguer; • dalle ore 10:30 del 14 marzo, oltre alle chiusure sopradescritte, saranno altresì chiuse successivamente le restanti aree sottratte al regolare transito in occasione dei consueti incontri di calcio. Inoltre, sempre dalle ore 10:30 della medesima giornata, saranno interdette alla circolazione via Duprè (nel tratto Fanti-Frusa), via Mameli (nel tratto Fanti – Frusa), via Carnesecchi (nel tratto Fanti-San Gervasio). Il termine delle chiusure sopradescritte è previsto fino alle ore 24:00 del 14 marzo e comunque fino a cessate esigenze.