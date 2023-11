Fiorentina in campo per gli alluvionati. Joe Barone consegna idropulitrici a Campi

Campi Bisenzio (Firenze), 8 novembre 2023 – Anche la Fiorentina, come promesso e anticipato dalla stessa società viola, scende in campo per gli alluvionati. I viola si sono mobilitati in soccorso delle popolazioni alluvionate della Toscana donando alla Misericordia di Campi Bisenzio, una delle zone più disastrate, alcune idropulitrici professionali per togliere il fango: sarà la stessa Misericordia a metterli a disposizione della cittadinanza.

12 foto Fiorentina, Joe Barone consegna idropulitrici a Campi

La consegna è avvenuta in piazza Dante, a Campi Bisenzio: presenti il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, il provveditore della Misericordia Cristiano Biancalani e il sindaco Andrea Tagliaferri. Mentre sabato prossimo i bambini delle famiglie residenti a Campi saranno ospiti del Viola Park per trascorrere una giornata nel grande centro sportivo della Fiorentina che ha messo a disposizione sei pullman da 50 posti.

Il ritrovo presso la motorizzazione civile all'Osmannoro alle 9. Il programma prevede colazione all'arrivo, visita guidata del Viola Park, incontro con i giocatori e l'allenatore della prima Squadra e pranzo.