Fiorentina-Cagliari, i provvedimenti di circolazione

Firenze, 7 dicembre 2024 - Domani domenica 8 dicembre alle 12.30 al Franchi la Fiorentina scenderà in campo contro il Cagliari per il campionato di serie A. Su disposizione della Questura, è stata disposta una serie di provvedimenti di circolazione. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da cinque ore (sosta, con esclusione del tratto di viale Fanti dal numero civico 203 a viale Malta) e tre ore prima (transito) del fischio d’inizio. Per consentire l'allestimento delle barriere di prefiltraggio, le eventuali attività commerciali su suolo pubblico presenti all'interno dell'area ospiti, dovranno rimanere chiuse per l'intera giornata.