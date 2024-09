Fiorello, il sindaco adotta il gatto

Fiorello è diventato ormai la mascotte felina del Comune di Bagno a Ripoli.

Il gattino che ha recentemente perso la sua anziana padrona, ha trovato una nuova famiglia allargata: è stato adottato dalla strada dove ha sempre vissuto come "spirito libero", in quella che era la sua casa in via Sinigaglia.

Il figlio della signora ormai defunta spesso passa a dargli da mangiare, ma l’affetto non gli mancherebbe comunque: i residenti della zona lo riempiono di attenzioni, coccole e crocchette. Anche i dipendenti comunali fanno a gara a chi si prende cura del micietto: architetti, ingegneri e tecnici dell’ufficio lavori pubblici che ha sede proprio in via Sinigaglia, gli danno da mangiare regolarmente e se ne prendono cura.

Ogni mattina, l’ufficio comunale è una tappa fissa del gatto Fiorello, che passa a trovare i suoi amici umani e dona fusa in cambio di attenzioni. E la sua presenza ha catturato anche l’attenzione del primo cittadino. Pochi giorni fa infatti Fiorello ha partecipato anche a una riunione col sindaco Francesco Pignotti, piazzandosi sulla scrivania sulla quale ormai è "di casa".

Poi la sera torna a dormire in un posto al chiuso diventato la sua cuccia, per poi ripartire il giorno successivo a caccia di coccole e croccantini, idolo di un’intera via e degli uffici comunali.

Manuela Plastina