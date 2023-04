Finita la festa della Beata Giovanna E oggi inizia quella del Beatino

La tradizionale Festa della Beata Giovanna è tornata ad animare strade e piazze di Signa. Tantissime le persone che hanno partecipato. La mattinata si è aperta con il passaggio del corteo storico con figuranti, sbandieratori, gruppo Falconieri Fiorentini di Malmantile, bambini in sella agli asinelli e autorità religiose, civili e militari, con il sindaco Giampiero Fossi, il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessore di Firenze Stefano Giorgetti, il consigliere regionale Fausto Merlotti, il tenentecolonnello Renato Saitta, comandante della compagnia carabinieri di Signa, il pievano don Alessandro Tucci e altri rappresentanti dei Comuni limitrofi, dell’Arma e delle associazioni. A chiusura del corteo, in piazza Cavour, cerimonia conclusiva con gli omaggi recitati alla Beata Giovanna, l’esibizione degli sbandieratori, l’ostensione delle reliquie della Beata e la benedizione del popolo. Quindi, nel pomeriggio, il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi e l’apertura straordinaria della mostra "Nel segno di Puccini" di Cristina Falcini in Comune. Oggi, ultima giornata di festa: in occasione della Festa del Beatino, sono previste le tradizionali benedizioni dei bambini in pieve. Poi alle 21, la celebrazione nella Chiesa di San Giovanni che metterà fine alla festa con la chiusura dell’urna della Beata.

Lisa Ciardi