Fine settimana rovente a Firenze. Allerta gialla per le temperature in salita. Tra oggi e domani previsti 37 gradi

Dopo alcuni giorni di tregua, torna l’allerta caldo a Firenze. Il nuovo bollettino del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale (Ssr) del Lazio – che assegna un bollino indicativo del rischio – per oggi e domani ha diramato l’allerta gialla a causa delle temperature che sfioreranno il 37 gradi. L’anticiclone africano, figura chiave di questa ennesima estate rovente, tornerà quindi a dominare la scena un po’ su tutte le regioni, soprattutto in quelle del Centro Italia. A cavallo del weekend, questo potente sistema di alta pressione di origine sahariana riporterà infatti la canicola in tutta la Toscana e in paricolare nel capoluogo. Gli ultimi aggiornamenti suggeriscono che il caldo intenso possa proseguire quanto meno fino all’inizio della prossima settimana.