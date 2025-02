Filo diretto con la Municipale

Filo diretto tra polizia locale e comunità del Chianti con la comandante Manola D’Amato che incontra i cittadini. E lo fa senza appuntamento attivando una sorta di sportello itinerante aperto in tre diverse sedi del territorio dell’Unione. Si potrà fare ogni lunedì dalle 10 alle 12 presso il palazzo comunale di San Casciano (via Machiavelli, 56), ogni martedì presso il comando di Barberino Tavarnelle (via Cassia, 31/E dalle 15 alle 18,30) e ogni giovedì al comando di Greve in Chianti (via di Colognole, 63) dalle 15 alle 18,30. Un servizio con cui "intendiamo incrementare la funzione di prossimità del servizio di polizia locale per facilitare e incrementare il dialogo con i residenti in un territorio che si estende per 400 chilometri quadrati": dichiara il presidente dell’Unione Roberto Ciappi. Inizip da lunedì 10 febbraio.