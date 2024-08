Film inediti o evergreen. Agosto, tutti al cinema. Le arene sotto le stelle

Agosto in città, tempo di cinema sotto le stelle. Sono tante le arene estive che continuano a proporre film all’aperto. A cominciare dal Piazzale degli Uffizi, dove stasera alle 21.45 sarà proiettato ‘The Eternal Memory’. Dalla candidata all’Oscar Maite Alberdi, un’opera commovente e piena di dolcezza sulla fragilità della memoria e l’indissolubilità dei legami. Domani sera per Mastroianni 100 ‘La dolce vita’ di Federico Fellini, e gran chiusura il 6 agosto per ‘Bacall 100’ il film ‘Assassinio sull’Orient Express’ di Sidney Lumet. L’arena di Manifattura Tabacchi è uno spazio aperto accessibile a tutti e a tutte le lingue: metà dei film proposti sono in versione originale con sottotitoli in italiano. Il 7 agosto sarà proiettato ‘Anatomia di una caduta’, il 13 agosto ‘Back to black’. A Ferragosto la commedia ‘Il caso Josette’: la protagonista è una capra che viene accusata di omicidio e deve affrontare un "serissimo" processo nella Francia del XVII secolo. Il 16 agosto Scarface di Brian De Palma, con protagonista Al Pacino, torna sul grande schermo nella versione restaurata.

Continua fino al 29 agosto la programmazione di "Cinema in villa", l’arena estiva fiorentina con vista panoramica sulla città, sulla Terrazza Belvedere di Villa Bardini. In arrivo quattro anteprime: "Finché notte non ci separi" di Riccardo Antonaroli il 16 agosto, "La vita accanto" di Marco Tullio Giordana il 19 agosto, "La sindrome degli amori passati" di Ann Sirot e Raphael Balbon il 24 e "Linda e il pollo" di Chiara Malta e Sebastien Laudenbach il 28. Per i mercoledì di "Cinema in famiglia" da non perdere "Il ragazzo e l’Airone" il 7 agosto, "Emma e il giaguaro nero" il 14, "Challengers" di Luca Guadagnino l’11. Ferragosto in allegria con "Pare parecchio Parigi" di Leonardo Pieraccioni, l’acclamatissimo "Inside Out 2" il 10 e il sorprendente "Fly me to the moon: le due facce della luna" il 20 agosto.

Tanti i titoli che propone l’Arena estiva Poggetto Esterno Notte immersa nel verde, stasera ad esempio è la volta di ‘Rifkin’s Festival’ per la regia di Woody Allen, domani ‘Un divano a Tunisi’ per la regia di Manele Labidi Labbé.

Ricco il cartellone di agosto dell’arena estiva del Cinema di Castello, che il 6 e 7 agosto proietta ‘Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer’. Fino all’8 settembre è aperto "Cinema nel Chiostro", l’arena cinematografica estiva a cura dello Spazio Alfieri, nel cortile dell’orologio dell’ex convento di Sant’Orsola. Il Cinema Chiardiluna anche ad agosto propone un lungo programma all’aperto per vedere i migliori film nella storica arena dell’Oltrarno. Non mancano anteprime, come Cattivissimo Me 4 il 7 agosto, e ‘L’Innocenza’ il nuovo film del pluripremiato giapponese Kore’eda il 20 agosto.

Fino all’8 agosto, alle ore 21.30, continua inarrestabile la corsa del furgoncino Volkswagen Bulli con "Cinema Tascabile" nei quartieri periferici della città: tra i titoli c’è ‘Dieci giorni senza mamma’ con Fabio De Luigi, una divertente commedia per tutta la famiglia il 6 agosto nel Q5, e tra i documentari ‘A bug’s life Megaminimondo’ di John Lasseter, Andrew Stanton, la vita di un formicaio a Central Park in una storia animata l’8 agosto nel Q2.

Una nuova stagione di "Cinema sotto le stelle" si apre al Teatro Romano di Fiesole, dal 5 al 21 agosto, con il programma a cura della Fondazione Stensen, nell’ambito della 77esima Estate Fiesolana. Propone una selezione della stagione, tra cui l’acclamato Perfect Days di Wim Wenders, l’esordio alla regia dell’attore Michele Riondino ‘Palazzina Laf’ il 21 agosto e il pluripremiato Povere Creature di Yorgos Lanthimos il 5 agosto. Per i grandi classici Il Gattopardo di Luchino Visconti il 14 agosto e Buena Vista Social Club di Wim Wenders l’11 agosto. Non manca un omaggio al maestro del cinema Premio Fiesole 2024, Gabriele Salvatores, con due dei suoi lavori più significativi, Educazione siberiana e Sud il 20 e il 6 agosto. L’appuntamento di Ferragosto è per le famiglie con Kung Fu Panda 4. C’è poi l’arena estiva del Cinema Grotta di Sesto Fiorentino nel giardino del multisala, e tra i tanti titoli di OpenCine, il cinema estivo a Scandicci, il 6 agosto sarà proiettato ‘10 Minuti’ di Maria Sole Tognazzi e il 7 agosto ‘Felicità’ di Micaela Ramazzotti.

Maurizio Costanzo