Film e musica per la memoria. Le iniziative

Il Giorno della Memoria a Rignano verrà celebrato in più momenti, a partire da oggi e dalla figura delle gemelle Lorenza e Paola Mazzetti, sopravvissute alla strage del Focardo dove morì tutta la famiglia Einstein.

Alle 21,15 alla sala Iris di Cellai sarà proiettato il film che racconta la loro storia "Mentre parlavamo del fiume" della regista Carla Vestroni, presente alla proiezione. L’iniziativa è preceduta dalle 18 da un approfondimento su "Canti ed immagini per una memoria collettiva" e il concerto vocale "Musicaterra" col coro Terra Canto Memoria in due momenti distinti; in mezzo un momento conviviale.

Lunedì 27 ci sarà la cerimonia di commemorazione al cimitero della Badiuzza, dove sono sepolti i membri della famiglia Einstein e le sorelle Mazzetti. Gli studenti delle scuole poi il 29 gennaio e il 6 e 11 febbraio incontreranno Giorgio Sacchetti. Gli studenti saranno coinvolti nella Memoria anche a Reggello: lunedì i ragazzi delle medie saranno protagonisti di un incontro commemorativo, mentre nel pomeriggio in biblioteca Francesca Rachel Valle ricorderà le donne della Shoah. La sera all’Excelsior, sarà proiettato il film-documentario su Liliana Segre. Il 31 sempre all’Excelsior ci sarà lo spettacolo teatrale "L’assaggiatrice di Hitler", diretto da Sandro Mabellini.

Manuela Plastina