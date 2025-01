Filarmonica da cento anni. Sabato l’evento

Compie cento la Società Filarmonica Giuseppe Verdi. E per celebrare il traguardo storico, prenderanno il via sabato alle 17,30 al teatro di San Donato in Poggio i festeggiamenti che la comunità e l’amministrazione comunale dedica al sodalizio. Nacque nel 1925 e fu una delle prime realtà associative del territorio che agli inizi del ’900 diede un impulso decisivo alla nascita e allo sviluppo delle vocazioni musicali, artistiche e più avanti cinematografiche del borgo grazie all’impegno e allo slancio delle volontarie e dei volontari. Con Tommaso Franceschini, presidente attuale della Filarmonica, il sipario si alzerà sulle iniziative e gli eventi che andranno avanti per tutto il 2025. Sabato sarà il giorno esatto della nascita come sancito dall’atto costitutivo della Società civile La Filarmonica di San Donato.

