Figline stende l’Orvietana. Dedica speciale a ’Sancio’

FIGLINE: Pagnini, Ciraudo, Simonti, Milli (86’ Degl’Innocenti), Francalanci, Nobile, Zellini (86’ Remedi), Borghi, Bruni (45’ Ciravegna), Torrini, Mugelli (73’ Noferi). All.: Brachi.

ORVIETANA: Formiconi, Caravaggi, Mauro (64’ Simic), Ricci, Sforza (63’ Bologna), Berardi, Fabri (45’ Paletta), Orchi (63’ Esposito), Panattoni, Proia, Caon (64’ Quintero). All.: Rizzolo.

Arbitro: Moro di Novi Ligure.

Marcatori: 42’ Francalanci, 47’ Ciravegna.

Note: spettatori 350. Angoli: 3-2. Ammoniti: 29’ Berardi, 54’ Francalanci, 75’ Torrini, 87’ Remedi, 93’ Nobile. Espulsi: al 37’ Berardi per doppio giallo e al 93’ a gara conclusa rosso diretto a Quintero.

FIGLINE – Con due gol, uno per tempo, il Figline torna a sorridere. Un successo che interrompe il momento negativo dei gialloblù tornati al successo con il tecnico Brachi. Tre punti importanti con dedica speciale per Sandro Degl’Innocenti (detto Sancio), storica figura del Figline scomparso nella serata di venerdì, ricordato prima della gara con un minuto di raccoglimento. Al pronti via è l’Orvietana con Panattoni (3’) che chiama alla parata Pagnini. Al 13’ il Figline risponde con una conclusione di Mugelli che sorvola la traversa. Anche Francalanci al 21’ si rende pericoloso: il suo colpo di testa finisce fuori di poco. Al 37’ l’episodio che cambia volto alla gara: Mugelli si presenta al limite dell’area per calciare, Berardi lo stende e l’arbitro lo espelle per fallo da ultimo uomo. Il Figline spinge sull’acceleratore e al 42’ dopo che una punizione calciata da Bruni, deviata in angolo da Formiconi va in vantaggio: dalla bandierina Milli fa arrivare palla a centro area e Francalanci di testa non sbaglia. Nella ripresa la squadra di Brachi riparte a spron battuto e al 47’ Ciravegna raddoppia con un bel tiro sul primo palo. L’Orvietana non crea problemi. Al 57’ Zellini potrebbe segnare il terzo gol, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa.

Giovanni Puleri