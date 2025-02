Figline, il veleno è nel recupero. Beffa atroce con l’Ostiamare

FIGLINE 1 OSTIAMARE 2

FIGLINE 1965: Pagnini, Ciraudo, Noferi, Cavaciocchi (58’ Rosini), Francalanci, Nobile, Zellini (43’ Simonti), Dama (75’ Milli), Ciravegna (87’ Rufini), Torrini, Mugelli (70’ Gozzerini). All.: Brachi.

OSTIAMARE: Morlupo, Cabella, Pinna, Frosali, Camilli (95’ Checchi), Rasi, Proietti (86’ Marrali), Vagnoni (72’ Lazzeri), Persichini (60’ Kouko), Mbaye (82’ Sacko), Pontillo. All.: Minincleri.

Arbitro: Passarotti di Mantova.

Marcatori: 36’ Camilli, 45+1 rig. Mugelli, 94’ Marrali.

Note: angoli: 4-1. Ammoniti: Frosali, Ciraudo, Vagnoni, Camilli, Mbaye, Sacko. Premiato Gioele Zellini per le 100 gare con il Figline.

FIGLINE – Come nella gara di andata, nei minuti finali l’Ostiamare di De Rossi supera nuovamente il Figline di misura. Un’altra giornata amara che lascia a mani vuote la squadra di Sarri. Già al 9’ c’è subito un’occasione per il Figline con Zellini, la palla sbatte su un difensore e salva il portiere Morlupo. Un minuto più tardi, da calcio d’angolo battuto da Zellini, Torrini di testa indirizza sul primo palo, la palla finisce fuori di poco. Al 19’ si fanno vedere gli ospiti: Persichini si coordina bene e calcia verso Pagnini che non si fa sorprendere. Al 33’ è di nuovo la squadra di casa a mettere paura agli ospiti: Mugelli sugli sviluppi di una punizione calcia a botta sicura, la palla si stampa sul legno e torna in campo. Nel momento migliore del Figline passa l’Ostiamare. Al 36’ la palla arriva a Camilli che a botta sicura la spedisce alle spalle di Pagnini. La squadra di Brachi reagisce e nel 1° minuto di recupero della prima frazione guadagna il rigore del pari per un fallo in area ai danni di Mugelli, che segna dal dischetto. Nella ripresa, c’è un cross di Ciravegna (61’) per Rosini che impegna Morlupo a compiere una grande parata. Al 79’ la palla viene deviata da un braccio largo di un difensore, il Figline reclama il rigore, l’arbitro lascia proseguire. Nel 4° minuto di recupero la beffa: il subentrato Marrali fa patire un gran tiro che regala i tre punti.

Giovanni Puleri