Figline, Brachi suona la carica: "Dobbiamo fare almeno 10 punti"

FIGLINE VALDARNO – Ancora il destino ha voluto lasciare il segno sul derby di sabato giocato tra il Figline e l’Aquila Montevarchi. Sotto gli occhi attenti di un migliaio di spettatori, fra cui quelli illustri di Maurizio Sarri, padre del presidente dei padroni di casa Nicolè, al Figline è bastato una stoccata di Samuele Rosini per vincere il terzo round stagionale consecutivo contro l’Aquila Montevarchi, compreso quello di Coppa Italia (3-0). Anche stavolta è stato un successo importante che oltre a ricaricare il morale, consente al Figline di uscire dalla zona calda della classifica. Tre punti meritati e ritrovati al Del Buffa (stavolta in panchina c’era Marco Brachi) dopo l’ultimo successo del 19 gennaio scorso contro il Fulgens Foligno, battuto 2-1 che fanno respirare e rilanciano ai gialloblù le ambizioni di salvezza. Non è stato un match facile ma sempre tenuto in pugno dai padroni di casa andati a segno una volta soltanto, (76’) con Rosini, quanto basta per guardare al prosieguo con più ottimismo.

Ora al tecnico Brachi spetta il compito di non far perdere fame alla sua squadra. Quanti punti serviranno per arrivare alla salvezza?

"La strada è ancora lunga – spiega l’allenatore del Figline, Marco Brachi – Con 8 partite rimaste in gioco per il traguardo salvezza occorreranno almeno 10 punti. Non dobbiamo abbassare la guardia, giocare da squadra vera come abbiamo fatto specie nel primo tempo contro un ottimo Montevarchi del tecnico Rigucci al quale faccio i complimenti".

Domenica trasferta a San Donato: che partita sarà?

"Una gara alla quale servirà fare sempre del nostro meglio per riuscire a portare a casa un risultato positivo".

Giovanni Puleri