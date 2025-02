’Figli di Abramo’. La vita del patriarca è un mistero buffo

Al Teatro Manzoni di Calenzano, per la rassegna Incontri, domani alle 21,15 arriverà lo spettacolo ’Figli di Abramo’ di Svein Tindberg tradotto e diretto da Gianluca Iumiento e adattato e interpretato da Stefano Sabelli. Il testo è una narrazione epica raccontata come un mistero buffo sulla vita e dinastia di Abramo, patriarca e profeta comune e condiviso dall’ebraismo, dal cristianesimo, dall’Islam. In particolare, due compagni di viaggio, un attore e una guida palestinese appassionata di film western, da Gerusalemme, si mettono alla ricerca dell’Abramo perduto. In questo percorso Abramo emerge come figura innovatrice, il cui perenne peregrinare dalla Mesopotamia all’Egitto, dalla Cisgiordania alla Penisola arabica, ha plasmato e scandito storie e culture dalla notte dei tempi. Un viaggio dove lo stesso narratore riscopre le origini comuni di queste fedi, le comuni discendenze, come pure i conflitti ereditati fra popoli gemelli. Prenotazioni: [email protected].

S.N.